Invalsi-Lernstandserhebung: Spitzenergebnisse in Englisch

Bildungsmonitoring und Bedeutsamkeit der Ergebnisdaten

Lernstandserhebungen an Schulen in S├╝dtirol

Wichtige Trends auf gesamtstaatlicher Ebene

Breite Beteiligung und gro├čer Einsatz der Sch├╝ler

Exzellente Ergebnisse in Englisch in den 3. Mittelschulklassen

Maturaklassen in Mathematik und Englisch hervorragend

Detailergebnisse der deutschsprachigen Schulen im Herbst 2023

Das staatliche Institut f├╝r die Evaluation des Bildungssystems (Invalsi) hat am Mittwoch in Rom die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der Lernstandserhebungen 2023 vorgestellt. Die Pr├Ąsentation des Ergebnisberichtes fand im Beisein von Minister Giuseppe Valditara in der Abgeordnetenkammer statt und zog die Aufmerksamkeit von Lehrpersonen, Schulf├╝hrungskr├Ąften, Experten in der Bildungsforschung sowie der politischen Entscheidungstr├Ąger auf sich. Die Pr├Ąsentation des nationalen Ergebnisberichtes konnte via live-Stream verfolgt werden.Auf staatlicher Ebene finden allj├Ąhrlich Lernstandserhebungen in 3 Fachbereichen statt: in der Unterrichtssprache Italienisch, in Mathematik und Englisch. Die ersten Kompetenztests sind in den zweiten Klassen der Grundschule vorgesehen, weitere folgen in h├Âheren Jahrgangsstufen. Besondere Bedeutung kommt den Erhebungen in den Abschlussklassen der Mittelschule und der Oberstufe zu, da sie ein Gradmesser daf├╝r sind, welches Kompetenzniveau die Lernenden am Ende der jeweiligen Schulstufe beziehungsweise bei Erf├╝llung der Bildungspflicht erreichen.Bedeutsam sind die Ergebnisse der Invalsi-Lernstandserhebungen zudem, um die mittelfristigen Auswirkungen der Schulschlie├čungen und des Fernunterrichts infolge der Corona-Virus-Pandemie zu beobachten. 2023 wurden die gesetzlich vorgesehenen Tests nach den Jahren der Pandemie erstmals wieder in allen Jahrgangsstufen durchgef├╝hrt. Eine Besonderheit f├╝r S├╝dtirol war die erstmalige Durchf├╝hrung der Lernstandserhebung im Fachbereich Deutsch in den Maturaklassen. Infolge einer Sonderregelung war diese Erhebung zeitlich begrenzt bis zum heurigen Schuljahr aufgeschoben worden.Auch die Schulen in S├╝dtirol nehmen verpflichtend an den Invalsi-Tests teil. W├Ąhrend das nationale Monitoring an den italienischsprachigen Schulen ├╝bernommen werden kann, muss es f├╝r die deutschsprachigen Schulen und f├╝r jene der ladinischen Ortschaften angepasst werden.An den deutschsprachigen Schulen fanden 2023 Kompetenztests in der Unterrichtssprache Deutsch, in Mathematik und Englisch (Listening - Leseverstehen und Reading - H├Ârverstehen) statt. W├Ąhrend die Erhebungen in den dritten Klassen der Mittelschule und in den f├╝nften Klassen der Oberstufe jedes Jahr stattfinden, werden sie in den anderen Jahrgangsstufen auf Initiative der Deutschen Bildungsdirektion alle 2 Jahre durchgef├╝hrt.ÔÇ×Mit der Reduktion der Anzahl an Erhebungen pro Schuljahr soll den Lehrkr├Ąften und Schulen ausreichend Zeit f├╝r die intensive Auseinandersetzung mit den Ergebnisdaten einger├Ąumt und die Unterrichtsqualit├Ąt gef├Ârdert werdenÔÇť, erkl├Ąrt der Leiter der Landesevaluationsstelle f├╝r das deutsche Bildungssystem, Martin Holzner.Bei der heutigen Vorstellung erl├Ąuterte nach den Gru├čworten von Minister Valditara der Pr├Ąsident des Invalsi, Roberto Ricci, und der Verantwortlichen f├╝r die nationalen Lernstandserhebungen, Alessia Mattei, die Ergebnisse der Kompetenztests. Dabei wurde die Bedeutung des Monitorings im Bildungsbereich unterstrichen, das jeder Schule, aber auch dem Bildungssystem zentrale Informationen zum Bildungserfolg liefere, eine kritische Reflexion der eigenen Bildungsarbeit erm├Âgliche und die Grundlage aller ├ťberlegungen f├╝r die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie f├╝r die Qualit├Ątssicherung darstellen m├╝sse.Minister Valditara hob das betr├Ąchtliche Ergebnisgef├Ąlle zwischen Nord- und S├╝ditalien hervor, das sich schon in der Grundschule und dann in allen weiteren Schulstufen zeigt. Obwohl die Prozents├Ątze f├╝r den Schulabbruch und den schulischen Misserfolg in Italien insgesamt tendenziell abnehmen, ist ein weiterer leichter Anstieg des Nord-S├╝d-Gef├Ąlles im Kompetenzerwerb der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen zu verzeichnen. Es wurden einige entscheidende Faktoren f├╝r dieses Ungleichgewicht aufgezeigt und gezielte Ma├čnahmen zur F├Ârderung von Schulen in den Regionen S├╝ditaliens angek├╝ndigt, um die Chancengerechtigkeit f├╝r Kinder und Jugendliche zu erh├Âhen.In den Klassenstufen 5 und 10 nehmen die Ergebnisdaten auf die staatliche Stichprobe Bezug, bei den Abschlussklassen der Mittelschule und der Oberstufe beziehen sie sich auf die Gesamtpopulation der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen. ÔÇ×Da in S├╝dtirol nur italienischsprachige Schulen Teil der gesamtstaatlichen Stichprobe sind, haben die heute f├╝r die f├╝nften Klassen der Grundschule und die zweiten Klassen der Oberstufe pr├Ąsentierten Ergebnisdaten f├╝r die deutsche und ladinische Schule keine AussagekraftÔÇť, informiert Evaluationsstellenleiter Holzner.Die Ergebnisdaten f├╝r die Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule und der Oberstufe beziehen sich auf die Gesamtpopulation und stellen folglich Mittelwerte dar, die sich auf die Schule in S├╝dtirol insgesamt beziehen und somit die Ergebnisse der deutschen, italienischen und ladinischen Schule zusammenfassen. Auf Landesebene sind die 3 Landesevaluationsstellen f├╝r die detaillierte Auswertung der Ergebnisse zust├Ąndig. Sie erhalten vom Invalsi voraussichtlich im September 2023 die Ergebnisdatenbank, auf deren Grundlage sie die Datenanalyse f├╝r die drei Bildungsbereiche durchf├╝hren. Die Detailergebnisse werden im Herbst 2023 vorgestellt und ver├Âffentlicht.Die Ergebnisdaten f├╝r die Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule und der Oberstufe beziehen sich auf die Gesamtpopulation der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen und werden vom Invalsi heuer f├╝r die Fachbereiche Mathematik und Englisch erstmals differenziert f├╝r die deutsche, italienische und ladinische Schule aufgeschl├╝sselt.Beim Mathematik-Test erreichen 58 Prozent der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen mindestens die Kompetenzstufe 3, ein Basis-Kompetenzniveau, das es ihnen erlaubt, mathematische Problemstellungen eigenst├Ąndig zu bearbeiten und zu l├Âsen. Dieses Ergebnis liegt knapp ├╝ber dem nationalen Mittelwert (56 Prozent), f├Ąllt aber niedriger aus als in den meisten norditalienischen Regionen.Die Ergebnisse in Englisch sind ausgezeichnet. 93 Prozent der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen erreichen im Englisch-Lesetest das f├╝r diese Jahrgangsstufe angestrebte Kompetenzniveau A2 laut Gemeinsamem Europ├Ąischem Referenzrahmen f├╝r Sprache (Gers). Bei dieser Teilkompetenz erzielen 95 Prozent der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen das Kompetenzniveau A2 und belegen damit im nationalen Vergleich den Spitzenrang.In den Abschlussklassen der Oberschule fallen die Ergebnisse sowohl in Mathematik als auch in Englisch hervorragend aus. In Mathematik erreichen 73 Prozent der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen mindestens das angestrebte Basis-Kompetenzniveau. Die deutschsprachigen Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen setzen sich damit an die Spitze der nationalen Vergleichsrangliste, auf nationaler Ebene erreichen im Schnitt nur 50 Prozent der Lernenden das Basisniveau. In der Fremdsprache Englisch erzielen beim Leseverstehen 84 Prozent und beim H├Ârverstehen 86 Prozent der Sch├╝ler und Sch├╝lerinnen das angestrebte Kompetenzniveau B2 laut Gers. Diese Werte heben sich deutlich von den nationalen Mittelwerten ab (Leseverstehen 54 Prozent B2; H├Ârverstehen 41 Prozent B2).Auf Landesebene sind die 3 Landesevaluationsstellen f├╝r die detaillierte Auswertung der Lernstandserhebungen zust├Ąndig. Sie erhalten vom Invalsi voraussichtlich im September 2023 die Ergebnisdatenbank, auf deren Grundlage weitere detaillierte Analysen f├╝r die drei Bildungsbereiche durchgef├╝hrt werden k├Ânnen. Der dann ver├Âffentlichte Landesbericht wird die Ergebnisse f├╝r die Lernstandserhebungen im Fachbereich Deutsch in den dritten Klassen der Mittelschule und den f├╝nften Klassen der Oberstufe sowie die Ergebnisse f├╝r Mathematik in den Klassenstufen 5 und 10 enthalten.