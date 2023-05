Italienisch-Meisterschaften mit Südtiroler Beteiligung in Rom beendet

Auch Jugendliche aus deutschsprachigen Schulen im Finale

Hochkarätig besetzte Jury

Insgesamt haben 1290 Schulen - darunter 34 deutsch- und ladinischsprachige Schulen Südtirols - und 21.730 Schülerinnen und Schüler an den staatlichen Italienisch-Meisterschaften (ehemals Italienisch-Olympiade) teilgenommen, die am Mittwoch, 3. Mai, mit der Preisverleihung an die Bestplatzierten in Rom zu Ende gegangen sind. Ein fiktives Interview mit einem italienischen Kunstschaffenden zu verfassen war nur eine der Aufgabenstellungen, um die es bei den diesjährigen Meisterschaften ging.Die Tests waren am 20. April online durchgeführt worden und bestanden aus 3 Aufgabenstellungen: Die Kandidatinnen und Kandidaten sollten ein Video über die italienische Kultur überarbeiten, einen Informationstext zusammenfassen und ein fiktives Interview mit einem italienischen Kunstschaffenden führen.39 Schülerinnen und Schüler aus allen Regionen Italiens erreichten das Finale der Kategorie Junior (Biennium), ebenfalls 39 Schülerinnen und Schüler kamen ins Finale der Kategorie Senior (zweites Biennium und fünftes Jahr). Hinzu kamen sechs Schülerinnen und Schüler aus den italienischsprachigen Schulen im Ausland, die in ihrer Kategorie gewannen.Auch ein Südtiroler und eine Südtirolerin nahmen an der Olympiade teil: Alex Beato (Kategorie Senior) vom Klassischen Sprachen- und Kunstgymnasium „Walther von der Vogelweide“ in Bozen und Sophia Crivellaro (Kategorie Junior) von der Wirtschaftsfachoberschule Bozen „Heinrich Kunter“. Sie hatten die Italienisch-Olympiade (L2) für sich entschieden, die an der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation Brixen „Julius und Gilbert Durst“ stattgefunden hatte und von den Lehrpersonen Cristina Corbetta und Paola Rizzi im Auftrag der Deutschen Bildungsdirektion organisiert worden war.Alex Beato erreichte den 17. Platz und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 Plätze verbessern. Es sei eine Ehre, am Finale dieser Olympiade teilgenommen zu haben, sagte Alex Beato: „Ich habe unter den 39 Finalisten, die bereits die Besten unter den über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren, den 17. Platz erreicht. Das ist für mich ein sehr gutes Ergebnis, da ich der einzige Finalist war, der keine italienischsprachige Schule besucht.“ Sophie Crivellaro musste wegen einer technischen Panne den Test nach mehr als zwei Stunden wiederholen. Sie belegte den 35. Platz und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.In der hochkarätig besetzten Jury waren unter anderen der neu ernannte Präsident der Accademia della Crusca, Paolo d'Achille, und der Gewinner des Literaturwettbewerbs „Campiello giovani“, Alberto Bartolo Varsalona, vertreten. Gewidmet war die zwölfte Wettbewerbsauflage dem bekannten Sprachwissenschaftler Luca Serianni der im vergangenen Sommer bei einem Unfall ums Leben gekommen war.Nach der Preisverleihung, die im renommierten römischen Gymnasium „I. Mamiani“ stattgefunden hat, nahmen die Wettbewerbsteilnehmenden sowie die Lehrpersonen an einer Führung durch das Kolosseum und durch die Kaiserforen teil.Die Gesamtsieger des Wettbewerbs sind Filippo Sammartino aus den Abruzzen in der Kategorie Senior und Dayana Haddad aus Bergamo in der Kategorie Junior.