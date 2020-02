Jugend in Südtirol: „Ja, wir haben eine Meinung!“

Die rege Beteiligung der Südtiroler Schüler an „Friday for future“ hat nicht nur positive Kommentare mit sich gebracht. „Die wollen eh nur Schule schwänzen, das Thema selbst interessiert sie nicht“, war die Meinung vieler Erwachsener. Dass Jugendliche sehr wohl über ihre Welt und ihre Zukunft nachdenken, will ein junger Filmemacher beweisen.