Jugendliche für Verbesserung der Lebensqualität im Alpenraum

„Die Jugend ist unsere Zukunft, deshalb müssen wir in der Gegenwart in sie investieren", betont Landtagspräsidentin Mattei.Die restlichen 5 vom Jugendparlament 2023 verabschiedeten Resolutionen schlagen vor: Korridore für den Durchzug von Tieren (From Chamonix to Maribor: An Animal Interrail), die Förderung lokaler Produkte durch einen transalpinen Brand und Verkaufspunkte in wichtigen Städten (Promoting Local Products), OnedayWONDER, eine „Tageskarte" für besondere Einblicke in die alpinen Regionen (A Ticket to Experience the Alps), die Förderung kultureller Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tradition (Services to Revive Traditions) und eine Onlineplattform für die Vernetzung kultureller Veranstaltungen (Let's Make Culture More Accessible!).