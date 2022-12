Jugendredewettbewerb 2023: Frühe Anmeldung erhöht Teilnahmechance

Das entsprechende Parkett bietet der Südtiroler Jugendredewettbewerb, der am 10. und 11. Mai 2023 in Bozen über die Bühne geht und zu dem sich Interessierte bis zum 21. April 2023 anmelden können. Da die Anzahl der Startplätze begrenzt ist, erhöht eine frühe Anmeldung die Chance einer Teilnahme.Den Jugendlichen stehen beim Wettbewerb 3 verschiedene Ausdrucksformen zur Wahl: die klassische Rede, die Spontanrede und „Sprache kreativ“. Bewertet werden die Vorträge von einer Jury nach festgelegten Richtlinien. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten 300 Euro, die Zweitplatzierten 200 Euro und die Drittplatzieren 100 Euro. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zudem Südtirol beim österreichischen Jugendredewettbewerb im Juni 2023 in Innsbruck vertreten.Der Südtiroler Jugendredewettbewerb wird von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion, dem Landesamt für Jugendarbeit und dem Südtiroler Jugendring gemeinsam veranstaltet. Die Anmeldung kann bis zum 21. April 2023 über die Landeswebseiten zur deutschsprachigen Schule vorgenommen werden.