Jugendwettbewerb: Jonglieren mit Sprachen macht Spaß

„Posten, chillen, magari, scialla… ist dir aufgefallen, dass du längst nicht mehr in nur einer Sprache zuhause bist?“ Mit dieser Frage rufen die Kulturlandesräte Philipp Achammer, Daniel Alfreider und Giuliano Vettorato die Jugendlichen zum Mitmachen beim Ideenwettbewerb „Jonglieren mit Sprachen macht Spaß“ auf.Gesucht werden junge Ideen, mit denen die Öffentlichkeit für Sprachen und Mehrsprachigkeit begeistert und sensibilisiert werden soll. Es geht darum, die Botschaft zu vermitteln, dass mehrere Sprachen zu sprechen nicht nur Spaß macht, sondern Menschen aus allen Kulturkreisen zusammenbringt und jedem neue Chancen ermöglicht. Dabei gilt der Leitsatz: Raus aus der Perfektionismusfalle und hin zur Freude an Mehrsprachigkeit und zum Mut für sprachliches Handeln!Jugendliche im Alter zwischen 16 und 22 Jahren können sich zu Vierer- bis Sechser-Gruppen zusammentun und ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um die Lust auf Mehrsprachigkeit zu wecken. Welche Werkzeuge dabei zum Einsatz gebracht werden, ist egal: Ob Kurzfilm, Tik Tok, Poetry Slam, Lieder oder sonst was – alles ist erlaubt. Gefragt sind frische Ideen und überzeugende Botschaften.Die Erstplatzierten erhalten eine maßgeschneiderte Weiterbildung durch Profis, damit sie ihre Idee professionell umsetzen können. Sie erhalten somit neben einem Geldpreis auch die Möglichkeit, ihre beruflichen sowie persönlichen Kompetenzen zu entfalten. Das Siegerprojekt wird anschließend in ganz Südtirol im Rahmen der Sensibilisierungskampagne des Landes zur Mehrsprachigkeit in Umlauf gebracht.„Der Ideenwettbewerb ist nicht nur das Ergebnis einer sprachgruppenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den 3 Kulturabteilungen des Landes, sondern auch eine mit der lokalen Wirtschaft“, betont Landesrat Philipp Achammer. „Wir sind der Überzeugung, dass viele junge Menschen gerade auch in dieser Zeit der sozialen und räumlichen Distanzierung kreativ werden, und dabei die originellsten Ideen entstehen könnten.“„Heute mehr denn je“, ist der italienische Kulturlandesrat und italienische Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato überzeugt, „sind wir uns der Bedeutung der Mehrsprachigkeit bewusst geworden. Sie ermöglichen es uns trotz eingeschränkter Mobilität zu reisen. Für Jugendliche, die sich neue Welten erschließen wollen, ist die Mehrsprachigkeit eine notwendige Kompetenz: Das ist die Botschaft, die der Jugendwettbewerb mit sich trägt.“Ähnlich sieht es der ladinische Hauptmannstellvertreter und Kulturlandesrat Daniel Alfreider: „Ob Zweitsprache oder Fremdsprache, wir müssen den Erwerb von Mehrsprachigkeit konsequent fördern. Es ist eine Herausforderung und man braucht Mut zur Mehrsprachigkeit, denn auch wenn man nicht perfekt ist in einer Sprache, kann sie mit Übung laufend verbessert werden. Wir wissen, dass Mehrsprachigkeit ein Mehrwert im Beruf aber auch im persönlichen Umfeld ist. Dieses Bewusstsein gilt es zu schärfen und die Mehrsprachigkeit muss konsequent gefördert werden.“Einsendeschluss für die Ideen ist der 23. August 2020. Nähere Informationen und Anmeldeformular gibt es online.

lpa