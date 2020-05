Klarheit in Sachen Matura?

Bei einer Pressekonferenz am Samstag erklärte Unterrichtsministerin Azzolina, dass die Abschlussprüfung am 17. Juni beginnen werde. Der Prüfungsmodus sei mündlich und werde in Anwesenheit sowohl des Schülers, als auch der Prüfungskommission abgehalten.Zu Beginn wird eine vorbereitete schriftliche Arbeit diskutiert; Gegenstand einer solchen Arbeit ist ein Thema, das sonst im zweiten schriftlichen Prüfungsteil behandelt worden wäre. Im darauf folgenden Prüfungsteil findet eine Diskussion in der Unterrichtssprache sowie über von der Kommission vorbereitetem Material statt.Die Prüfungskommission wird sich aus schulinternen Lehrpersonal zusammensetzen, lediglich der Kommissionspräsident wird von außerhalb kommen. Während der Prüfung ist es dem Schüler gestattet, die Gesichtsmaske abzunehmen, er muss jedoch 2 Meter Abstand halten.Bei der mündlichen Matura-Prüfung würden maximal 40 Punkte vergeben. Das Guthaben, das man über die letzten Schuljahre hinweg ansammeln konnte, werde dementsprechend mit maximal 60 Punkten gewertet, sagte Azzolina abschließend.

