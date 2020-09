Kleine Karten gegen großen Klimawandel

„Klimawandel: Wir sind gefragt!“ ist das Jahresthema der diesjährigen Aktionstage politische Bildung. Die Organisatoren sind überzeugt: Das Thema Klimawandel betrifft nicht nur alle, es fängt auch bei jedem einzelnen an. So heißt es in einer Mitteilung des Amtes für Weiterbildung: „In kleinen tagtäglichen Entscheidungen und Handlungen bestimmen wir mit, wie das Klima in unserer Familie oder unserem gesellschaftlichen Umfeld ist und tragen genauso dazu bei, wie sich das Weltklima entwickelt.“Die kleinen Karten sollen mit einem Satz zum Nachdenken anregen oder unserem Verhalten einen kleinen Spiegel vorhalten. Damit soll ein kleines Zeichen gesetzt und hoffentlich ein Umdenken mit Blick auf den Klimawandel erfolgen.Bewusst wurden keine klassischen Aufkleber produziert, sondern klimaneutral Aktionskarten gedruckt, die mit einem wasserstoffbasierten Klebepunkt zwar aufgeklebt werden können, sich aber auch wieder leicht ablösen lassen. „So sollen die Karten nicht in unserer Umwelt, sondern in unseren Köpfen langlebige Spuren hinterlassen!“, lautet der Appell der Organisatoren. Die Aktionskarten werden nun im ganzen Land verteilt und sollen vor allem an ungewöhnlichen Orten Denkimpulse geben.Ursprünglich war diese Klima-Aktion in Zusammenarbeit mit den Bezirksservicestellen der Bildungsausschüsse im Rahmen der Aktionstage politische Bildung bereits im Mai 2020 geplant.Da die Umsetzung coronabedingt nicht möglich war und die Aktionstage heuer ausschließlich online stattfanden, werden die Aktion und weitere geplante Veranstaltungen nun rund um den Tag der Bildungsausschüsse am 23. September 2020 nachgeholt.Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen werden auf der Webseite des Landes veröffentlicht.

lpa