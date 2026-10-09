Damit greifen die Museen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino ein äußerst aktuelles Thema auf: Angesichts einer historischen Phase mit tiefgreifenden Veränderungen sehen sie sich aufgefordert, ihren Beitrag zum Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger neu zu überdenken und neue Formen der Zusammenarbeit mit dem Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesen zu entwickeln.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung bringt seit 2010 jedes Jahr Museumsfachleute aus den drei Euregio-Ländern zusammen, um das Kooperationsnetzwerk, die gemeinsame Forschung und das kulturelle Angebot der drei Landesteile zu stärken. Eröffnet wurde sie mit Botschaften der drei für die Kulturpolitik zuständigen Regierungsmitglieder, Euregio-Präsident und Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, Landesrätin Francesca Gerosa (Trentino) und Landesrat Philipp Achammer (Südtirol).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370859_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei anerkannte Fachleute leiteten die Diskussion: Rarita Zbranca von Culture Action Europe, die die Rolle der Museen im Wandel hin zum Wohlbefinden untersuchte. Annalisa Cicerchia vom Cultural Welfare Centre stellte nützliche Planungsinstrumente für Museen vor, um zu Gesundheit und Wohlbefinden von Besucherinnen und Besuchern sowie Bürgerinnen und Bürgern beizutragen.<h3>\r\nMuseumsjahr 2029 in Vorbereitung<\/h3>Bereits am 8. Oktober hatten sich die Museumsfachleute in der Casa Moggioli, dem Euregio-Büro in Trient, in einem Workshop mit den Perspektiven für das Euregio-Museumsjahr 2029 auseinandergesetzt. Damit wird das erfolgreiche Format des Jahres 2025 fortgesetzt. <BR \/><BR \/>Auf die Bedeutung dieser nachhaltigen Fortführung wies Elisa Bertò, Vertreterin des Trentino im Generalsekretariat der Euregio hin: „Die Zusammenarbeit zwischen Museen ist nicht mehr nur eine Chance, sondern eine strategische Notwendigkeit, um Kultur wirkungsvoll zu gestalten. Wenn wir heute unsere territorialen Verbindungen vertiefen, schaffen wir eine solide Grundlage, um nicht nur unsere lokalen Identitäten aufzuwerten, sondern auch zu großen europäischen und regionalen Anlässen gut vorbereitet zu sein. Wir denken dabei besonders an die bevorstehende Ausschreibung des Euregio-Museumsjahrs 2029 - eine wegweisende Veranstaltung, für die wir weitreichende synergetische Projekte entwickeln wollen.“ <BR \/><BR \/>Der nächste Euregio-Museumstag findet im Rotationsprinzip 2027 in Südtirol statt.