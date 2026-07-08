Roland Verra, Präsident der Union Generela, vermag noch nicht zu sagen, welche Wünsche die Ladinerinnen und Ladiner 2026 an die Politik haben. „Ob es welche gibt und welche es sind, soll sich beim Treffen in Corvara ergeben.“ Der ehemalige Ladinische Schulamtsleiter verweist auf völlig andere Rahmenbedingungen als noch im Jahre 1946: „Südtirol und das Trentino haben eine spezielle Autonomie erhalten, von der natürlich auch die ladinische Sprachgruppe profitiert, aber in der Region Venetien und in der Provinz Belluno sieht es anders aus.“<BR \/><BR \/>Vor 80 Jahren hatten die Ladiner zwölf Forderungen erhoben, allen voran die offizielle Anerkennung als ladinische Volksgruppe der Dolomiten und die Wiedervereinigung der Ladiner aus Belluno und Trient in der Provinz Bozen. Alle fünf ladinischen Talschaften sollten also zu Südtirol gehören.<BR \/><BR \/>Auch politisch hatte man klare Vorstellungen und forderte einen eigenen ladinischen Wahlkreis, der somit eine eigenständige Vertretung im römischen Parlament und wohl auch im Regionalrat und Landtag abgesichert hätte.<BR \/><BR \/>Weiters forderten die Teilnehmer an der Kundgebung die offizielle Anerkennung der ladinischen Sprache und eine eigenständige ladinische Verwaltung, zu denen unbedingt auch ladinische Kindergärten und Schulen sowie Lehrbücher und Zeitungen gehören sollten.<BR \/><BR \/>Zu den zwölf Punkten zählten die Wahrung der Bräuche, Traditionen und Feste, ein ladinisches Wandergericht in den fünf Talschaften, ein eigener ladinischer Tourismusverband sowie ein Konsortium für den Handel, ein geeigneter Schutz gegen die Abwanderung der ladinischen Bevölkerung, eigene ladinische Rundfunksendungen und die Wiederherstellung der ladinischen Ortsnamen.<BR \/><BR \/>Auf diesen Forderungskatalog reagierte die italienische Staatsregierung nicht. Erst wenige Wochen zuvor, am 2. und 3. Juni 1946, hatten die Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung (Parlament) stattgefunden, von denen die Südtiroler Bevölkerung allerdings ausgeschlossen war. Erst am 5. September 1946 kam es in Paris zum Degasperi-Gruber-Abkommen.<BR \/><BR \/>Am Samstag wird in Corvara der Kundgebung gedacht und es wird zugleich nachgedacht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333338_image" \/><\/div>\r\n