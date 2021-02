Ladinische Jugendarbeit: Jahresplan genehmigt

Der Jahresplan bildet die Grundlage für die Bezuschussung von Jugendorganisationen, Jugenddiensten und die offene Jugendarbeit durch das Land.„Auch in Zeiten der Pandemie haben die ladinischen Jugendorganisationen und Jugenddienste, allen voran die Organisationen Sorvisc ai Jogn Val Badia und Nëus Jëuni Gherdëina, mit viel Motivation und Kreativität an Projekten und Ideen für die Jugend gearbeitet und dabei neue und innovative Wege der Zusammenarbeit und Zusammenkunft gefunden“, sagt Alfreider.Besonders in dieser für die Jugend schwierigen Zeit sei es wichtig, die Kontakte zu pflegen, auch weil der gegenseitige Austausch nicht nur für die Entwicklung des Einzelnen sondern der gesamten Gesellschaft von großer Bedeutung sei, so Alfreider.Die Schwerpunkte des Jahresplanes sind der qualitative Ausbau der Dienste sowie neue Formen der Zusammenarbeit für eine aktive Teilnahme der Jugend an demokratischen Prozessen der Gesellschaft. Das Land wird die Jugendarbeit für die ladinische Sprachgruppe in diesem Jahr mit 281.520 Euro fördern. 6000 Euro kommen an Zuschüssen für Investitionen noch hinzu.Gefördert werden weiters innovative Projekte der Jugendorganisationen und Weiterbildungskurse für die Mitarbeiter der Dienste. Eine Neuigkeit für 2021 ist eine Jugendstudie zu verschiedenen Themen.Der Jahresplan der ladinischen Jugendarbeit wurde vor kurzem vom ladinischen Jugendbeirat gutgeheißen. Bei der Sitzung haben Abteilungsdirektor Mathias Stuflesser und Mitarbeiterin Carla Pedevilla die ladinische Bildungs- und Kulturdirektion vertreten.

lpa