Landesberufsschulen: Im Web gemeinsam stark

Alle 27 Berufsschulen des Landes Südtirol in einem einheitlichen Auftritt im Internet: Das ist nun Realität.Kürzlich wurden die 3 letzten Webseiten online gestellt: jene der Landesberufsschule Brixen für Handel, Handwerk und Industrie „Tschuggmall“ in Brixen, der Landesberufsschule Schlanders und der Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Cesare Ritz“ in Meran. Damit ist der neue, gemeinsame Webauftritt der Landesberufsschulen komplett.In einem 2 Jahre andauernden Prozess wurden alle Webseiten mit einem innovativen Content-Management-System ausgestattet und in ein zeitgemäßes Layout gebracht.Die 19 deutsch- und 7 italienischsprachigen Berufsschulen präsentieren nun ihr umfassendes Bildungs- und Weiterbildungsangebot benutzerfreundlich und in einheitlicher Art und Weise unter dem Dach des Landes Südtirol.Die neuen Internetseiten wurden in enger Zusammenarbeit zwischen den Bildungsdirektionen, den deutsch- und italienischsprachigen Berufsschulen des Landes, der Südtirol Informatik AG (SIAG) und der IT-Landesabteilung realisiert.

lpa