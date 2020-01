LBS Zuegg: Vielseitiges Programm bei Tag der offenen Tür

Denkspiele, Kinderschminken, Mani- oder Pediküre und Massage sowie Elektrofahrzeugtests: Das und mehr fand sich im Angebot des Tages der offenen Tür, zu dem die Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie „Luis Zuegg“ in Meran vor kurzem eingeladen hat. Die Besuchenden konnten nicht nur einen Blick ins Innere der Schule werfen, sondern den Schülerinnen und Schülern bei ihrer Arbeit zusehen oder sich auch verwöhnen lassen.





Neben dem Besuch in den diversen Werkstätten und Salons konnten die Interessierten Schülerarbeiten begutachten und Speisen und Getränke verkosten, die von den unterschiedlichen Klassen und Fachgruppen vorbereitet und dargereicht wurden. Das Angebot umfasste zudem verschiedene Denkspiele, die Einladung zum Kinderschminken, zur Mani- oder Pediküre und zur Massage sowie den Test eines Elektrofahrzeuges.Viele angehende Absolventen der Mittelschulen nutzten die Möglichkeit, die Berufsschule in Untermais kennenzulernen und ihre Berufswünsche mit den bestehenden Ausbildungsgängen abzugleichen. Das berufsbildende Angebot der Schule reicht von der Grund- und Fachschulausbildung über die Lehrlingsausbildung im dualen System bis hin zur staatlichen Abschlussprüfung und richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Berufswünschen: An angehende Friseure, Schönheitspfleger, Schneider, Tischler, Elektriker, KFZ- Mechatroniker, Metaller, Installateure für Heizungen und sanitäre Anlagen, sowie an künftige Verkäufer und Verwaltungsfachkräfte.

lpa