Leihbücher an Oberschulen: Wer bekommt sie?

Mit einem Beschluss der Landesregierung wurde für das Schuljahr 2021/2022 der sogenannte Bücherscheck abgeschafft, bei dem Schüler des Trienniums an Oberschulen insgesamt 150 Euro zur Verfügung hatten, um sich damit die benötigten Schulbücher und andere Bedarfsutensilien anzuschaffen.Dieser Bücherscheck soll nun durch Leihbücher ersetzt werden. SVP-Abgeordnete Magdalena Amhof sagt: „Konkreteres dazu wurde leider noch nicht kommuniziert und das nächste Schuljahr beginnt in 6 Wochen. Wir brauchen umgehend genaue Angaben darüber, wer Zugang zu den Leihbüchern haben wird, welche Kriterien zur Anwendung kommen und wie man das Ansuchen stellen kann“.Die Zugangskriterien müssten so schnell wie möglich mitgeteilt werden, im Idealfall noch vor September, da die Anlaufzeit für Schüler und Eltern ansonsten zu kurz sein könnte.Amhof stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob sich durch die Verwendung von Leihbüchern wirklich eine große Einsparung im Vergleich zum bewährten System des Büchschecks erzielen lässt. Sie hat dazu eine Anfrage für die Aktuelle Fragestunde im Südtiroler Landtag vorbereitet.

