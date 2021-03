start.klar.-Dialogreihe im UFO Bruneck unter dem Motto „Willkommen, Wandel!“

„Nichts ist so beständig wie der Wandel!“ Das klingt wie eine Erkenntnis aus unseren turbulenten Tagen, zitiert ist aber der griechische Philosoph Heraklit, der vor über 2500 Jahren gelebt und nachgedacht hat.Heute verdichtet sich das Gefühl, dass sich gerade sehr vieles ändert und ein kleines Virus diese Veränderungen noch beschleunigt.Aus diesem Grund steht dieser Block der start.klar.-Dialogreihe im UFO Bruneck unter dem Motto. Bei diesem Dialogabend wird der Entwicklungsstand der Südtiroler Gesellschaft besprochen und analysiert, ob und wie sie sich auf den Wandel einstellen kann: Wo steht Südtirols Gesellschaft im Jahr 2021? Wer hat das Sagen?Zu Gast sind bei dem Dialogabend am Mittwoch, 17. März, um 20 Uhr, Philosophin und Politikwissenschaftlerin, und, Professor und Prodekan an der Uni Klagenfurt, Journalist und Autor.Mit „start.klar.“ baut das Jugend- und Kulturzentrum UFO neben dem Schwerpunkt in der Jugendarbeit und breiter Kulturarbeit sein gesellschaftspolitisches Engagement aus und bietet Platz für Begegnung, Information und Debatte. Die Veranstaltungsreihe wird seit 2015 gemeinsam mit Zigori LAB konzipiert und durch die Kooperation mit dem „KVW-Bezirk Pustertal“ gestärkt.Da der Dialogabend nicht im UFO-Saal stattfinden kann, wird die Veranstaltung in digitaler Version angeboten. Die entsprechenden Links zum ZOOM-Event und die Infos zur gesamten start.klar.-Reihe findet man auf der Website des UFO . Eine Anmeldung bzw. Passwort ist nicht erforderlich.Weiters kann der Dialogabend per Livestream über die Facebook-Seite des UFO verfolgt werden.

