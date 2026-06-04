Das Angebot richtet sich hauptsächlich an die einzuschulenden Kinder, die im letzten Kindergartenjahr kostenlos von ihren Eltern eingeschrieben werden können, und wird rege genutzt: Mittlerweile sind über 90 Kooperationsprojekte im Gange.<BR \/><BR \/>Der Ausbau gelingt dabei nicht nur dank der Zusammenarbeit der beiden zuständigen Landesdirektionen , sondern auch aufgrund der Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse, welche eine flächendeckende Ausstattung der Kindergärten mit qualitativ hochwertigen Instrumenten ermöglicht.<BR \/><BR \/><BR \/>„Damit möglichst viele Kinder in den Genuss des differenzierten Instrumentalangebotes kommen, übernimmt die Stiftung Südtiroler Sparkasse in den nächsten zwei Bildungsjahren noch weitere Anschaffungen für all jene Kindergärten, die bisher nur einen Teil beziehungsweise noch keine Musikausstattung erhalten haben. Insgesamt erstreckt sich der Förderungszeitraum über drei Jahre“, heißt es in einer Aussendung.<BR \/><BR \/><BR \/>Die enge Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Musikschulen schaffe wertvolle Voraussetzungen dafür, dass Kinder Musik früh als bereichernden Teil ihres Alltags erleben. So werde nicht nur die Freude an Musik geweckt, sondern auch ein wichtiger Grundstein für alternative Ausdrucksformen über die gesprochene Sprache hinaus gelegt und Musik als universelle Sprache, die alle verbindet, kennen- und schätzen gelernt.