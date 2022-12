Von Bildungswissenschaft bis Bauwesen: So studieren die Südtiroler

Matura und was nun: Ab nach Österreich oder vielleicht doch nach Italien? Diese Frage stellen sich viele der Südtiroler Oberschulabgänger – und kommen zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Wie eine Statistik zeigt, waren im akademischen Jahr 2020/21 6780 junge Menschen an Bildungseinrichtungen des Nachbarlandes eingeschrieben, während 6534 sich für ein Studium in Italien entschieden haben.Damit steht eine Quote von 50,9 Prozent einer von 49,1 Prozent gegenüber. Italien holt immer weiter auf. Für 56,3 Prozent der Studieneinsteiger fiel die Wahl im untersuchten Jahr nämlich auf eine Universität in Italien, 43,7 Prozent zog es nach Österreich.Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Verteilung auf die Studienorte, stehen doch die Universitäten in der nächsten Umgebung besonders hoch im Kurs. Ganze 43 Prozent der in Italien studierenden Südtiroler waren 2020/21 an Bildungseinrichtungen in Südtirol immatrikuliert. Den ersten Platz belegt dabei die Freie Universität Bozen (32,4 Prozent), gefolgt von der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ (8,7 Prozent) und der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen (1,9 Prozent). Weitere 12 Prozent haben sich für ein Studium in der Nachbarprovinz Trient entschieden.In Österreich zeigt sich derweil ein ähnlich deutliches Bild. Beliebtester Studienort ist mit großem Vorsprung nach wie vor Innsbruck, wo im akademischen Jahr 2020/21 57,8 Prozent der im Nachbarland eingeschriebenen Studenten eine Hochschule besuchten. An zweiter Stelle steht Wien mit 29,3 Prozent. Die Zahl jener Südtiroler, die sich nach der Oberschule für ein Studium in Österreich entscheiden, steigt derweil insgesamt kontinuierlich an.Schlussendlich bleibt noch der Vergleich der Studienrichtungen, die bevorzugt gewählt werden. Hier kommen besonders die geschlechterspezifischen Interessensunterschiede zum Tragen.In Italien wählen die Frauen vor allem den Bereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften sowie das Gesundheitswesen, während die Männer eher in der Wirtschaft und im Ingenieurswesen sowie in den Informationswissenschaften zu finden sind. In Österreich studieren die Südtirolerinnen hingegen die Geisteswissenschaften und die Künste, dicht gefolgt von den Sozialwissenschaften. Die Männer streben derweil vorzugsweise eine Karriere im Bauwesen und in den Feldern Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik an.