Youth Alpine Interrail: Mit Öffis die Alpenländer kennenlernen

Klimafreundlich die Alpen erkunden – das geht mit einem Ticket von Youth Alpine Interrail (Yoalin). „Junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren können sich ab sofort bis 20. Mai 2022 für eines der 150 Tickets bewerben“, ruft Landeshauptmann Arno Kompatscher zur Teilnahme auf. Die Arge Alp stellt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Alpenbündnisses 50 der 150 Tickets zur Verfügung. „Nachhaltige Mobilität und Jugend stehen seit der Gründung der Arge Alp im Fokus ihrer Aktivitäten. So setzt sie sich beispielsweise für grenzüberschreitende Bahnverbindungen im Alpenraum ein.“Im Jubiläumsjahr führt die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer Arge Alp unter Vorsitz des Landes Tirol eine Reihe von Projekten durch, die sich mit Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung im Alpenraum befassen. Dazu zählen etwa der Klimaschutzpreis, der Einsatz für klimafreundliche Bergwälder oder Lawinenkurse in Schulen und ein Bodenschutzlehrgang.Die Yoalin-Tickets ermöglichen nicht nur die Reise durch den Alpenraum, sondern auch die Vernetzung mit anderen jungen Menschen. Die 150 Teilnehmenden sind zur offiziellen Auftaktveranstaltung Ende Juni in Landeck in Tirol eingeladen, die im Rahmen des Arge-Alp-Festes stattfindet. „Das Arge-Alp-Fest bietet Möglichkeiten des Kennenlernens, oder um gemeinsam Reisepläne zu schmieden“, sagt Kompatscher. Des Weiteren stehen ehemalige „Yoalins“ für Reiseführungen oder Wanderbegleitungen in ihrer Region zur Verfügung.Die Bewerbungen sind bis 20. Mai 2022 auf Englisch unter www.yoalin.org einzureichen. Hier finden sich auch zahlreiche weitere Informationen, Impressionen vergangener Ausgaben sowie hilfreiche Tipps und Karten. Reisende erhalten darüber hinaus vergünstigte Eintritte zu Museen sowie Gratisangebote in ausgewählten Einrichtungen. Die Teilnehmenden sind eingeladen, über ihre Reisen in den sozialen Netzwerken zu berichten und ihre Fotos und Geschichten bei einem Wettbewerb einzureichen. Die Prämierung erfolgt bei der Schlussveranstaltung im Oktober in der Schweiz.Der Jugendbeirat der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA und CIPRA International setzen sich als Projektträger von Yoalin für klimafreundliches und erschwingliches Reisen in den Alpen ein. Yoalin wird von den Unterzeichnerstaaten der Alpenkonvention gefördert und finanziell vom Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung ARE, der Arge Alp, dem Österreichischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und vom Liechtensteinischen Amt für Umwelt unterstützt.