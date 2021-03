ZONTA Club Brixen vergibt Kathi Trojer- Förderpreis 2021

Gemäß der Grundausrichtung von Zonta International lobt der Brixner Club den Förderpreis aus, um Frauen in Südtirol in ihrer Ausbildung oder auf dem Weg zu einer zusätzlichen Qualifikation, die auf herkömmlichem Weg und mit den üblichen Stipendien nur schwer umzusetzen wären, zu unterstützen. Dabei geht es um jede Art von Ausbildung, nicht nur akademisch ausgerichtete.Der Preis ist nach der 2015 gestorbenen Kathi Trojer benannt, Ehrenmitglied des Brixner ZONTA Clubs, erste Frau im Stadtrat der Gemeinde Brixen, eine Frau, der die Stellung von Frauen in Gesellschaft und Politik und gleichermaßen Bildung und Ausbildung für Mädchen und Frauen Herzensanliegen und Antrieb waren.Bewerbungsbeginn für den diesjährigen Preis ist der 1. März 2021 Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021.Auf der Homepage des Clubs www.zontabrixen.it können Informationen und das Reglement nachgelesen sowie das Ansuchen für die Bewerbung heruntergeladen werden.Neben einzelnen Frauen können sich auch Initiativen oder Projekte bewerben, die ein Weiterbildungsprojekt für Frauen in Südtirol umsetzen.Der ZONTA Club Brixen Bressanone ist Teil des internationalen Netzwerks ZONTA INTERNATIONAL, in dem sich Frauen zusammengefunden haben, um durch persönlichen Einsatz die rechtliche, politische, wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Situation, sowie den Bildungsstand von Frauen zu stärken. Zusammengefasst ist diese Mission unter dem Motto „Empowering Women through Service and Advocacy“, Frauen durch Einsatz und Vertretung stärken.

stol