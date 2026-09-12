„brassMut“ ist aus der Idee entstanden, mutigen Menschen eine Bühne für ihr Können zu bieten. Nach den beiden Musicalproduktionen „Forever Rock“ im Jahr 2021 und „Forever Peace“ im Jahr 2023, die beide aus der Feder von Günther Unterkofler stammen, hat der Jugenddienst Bozen-Land nun ein neues Showkonzept entwickelt.<BR \/><BR \/>Bei „brassMut“ stehen unterschiedliche Einzelkünstler:innen und Gruppen mit ihren Talenten im Mittelpunkt. Sie gestalten mit ihren Auftritten den Abend und viele werden dabei von Southbrass musikalisch begleitet.<h3>\r\nDer Mut im Mittelpunkt<\/h3>Die Vorbereitungen für „brassMut“ laufen bereits seit Dezember 2025. Seither wurden die teilnehmenden Talente von Coaches aus ihren jeweiligen Bereichen begleitet und bei der Entwicklung ihrer Auftritte unterstützt. Es wurde ausprobiert, weiterentwickelt und geprobt – dabei sind sogar einige Eigenkompositionen entstanden.<BR \/><BR \/>Das Thema Mut zieht sich dabei durch die gesamte Reise: die eigenen Fähigkeiten zu zeigen, Neues zu wagen und schließlich vor einem großen Publikum auf der Bühne zu stehen.<BR \/><BR \/>Damit aus den einzelnen Auftritten eine gemeinsame Show entsteht, sind neben den Talenten, Coaches und Southbrass auch zahlreiche helfende Hände hinter den Kulissen an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt.<BR \/><BR \/><b>Die Aufführungen im Waltherhaus Bozen<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Mittwoch, 23. September, 20:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>Donnerstag, 24. September, 20:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>Freitag, 25. September, 20:00 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD>Sonntag, 27. September, 18:00 Uhr<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.brassmut.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen finden Sie online.<\/a>