<b>von Pierluca Lanzilotta<\/b><BR \/><BR \/>Die 2023 ins Leben gerufene Konzertreihe <i>„WeinKlänge an der Südtiroler Weinstraße“<\/i> umfasst heuer zehn Konzerte zwischen dem 16. Oktober und dem 6. November an ebenso vielen ausgewählten Orten zwischen Siebeneich und Kurtatsch, wobei Verbindungen zu guten Wein(sort)en mit sicherem Gefühl hergestellt werden. Vielleicht ein wenig kontextualisierungsbedürftig aber gerade deswegen ausgefallen findet der Verfasser diese Mischung aus Musik und Wein: So lässt sich Territorialmarketing sinnvoll und ertragssicher umsetzen!<BR \/><BR \/>Wer noch nie da drin war, wähnte sich, eine zeitenthobene, märchenhafte Gegend zu betreten. Der Felsenkeller auf dem Areal der Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau und des landwirtschaftlichen Landesversuchszentrums Laimburg in der Gemeinde Pfatten erstreckt sich mit mehreren unterirdischen, aus dem Felsen gesprengten Räumlichkeiten unter dem Mitterberg.<BR \/><BR \/>Mehrere gewölbte Räume folgten aufeinander, jeder weitläufiger als der vorhergehende. Am Ende war ein imposanter Verkostungsraum vorzufinden, in dem bei geselligem Zusammensein an auserlesenen Tischchen ein Aperitif verkostet wurde. Inzwischen erfüllten engelhafte Klänge die großräumigen Gewölbe und suggerierten, warum man eigentlich dort zusammengekommen war: Um einem der besten Nachwuchstalente der internationalen Musikszene andächtig zu lauschen.<BR \/><BR \/><b>Paul Herbst<\/b> hat vor einem an gedeckten Tischen sitzenden, stets aufmerksam zuhörenden Publikum einige Stücke aus seinem bereits vielfältigen Repertoire vorgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei bei der Wiener Klassik: Auf Haydns letzte Sonate Es-Dur Hob. XVI:52 aus dem Jahr 1794 folgte das Op. 10 Nr. 3 des erst 27-jährigen Beethoven, der spätestens mit dem langsamen Satz bereits eine Ahnung davon gab, aus welchem Holz er geschnitzt war. Genau dort ließ der junge Pianist seinen brillanten Klang und seine flinke Artikulation gepaart mit einem unfehlbaren Zeitgefühl voll zur Geltung kommen.<BR \/><BR \/>Mit einem hinreißenden Werk des späten Liszt, die Zweite Legende St. François de Paule marchant sur les flots (1863), konnte Herbst seinem Hang zu unbändigem Virtuosentum freien Lauf lassen. Jedes Mal, da sich der leuchtende, inbrünstige Choral über dem dunkel brodelnden Sturm der linken Hand erhob, ging den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Schauder über den Rücken.<BR \/><BR \/>Eine aparte Zugabe, die wie Bach begann und wie Chopin schloss – gelungene Improvisation oder vergnügter Witz hinter dem Rücken der Anwesenden? – rundete den Abend ab. Dem vielversprechenden Pianisten wünschen wir das Allerbeste für die höchst erfolgreiche Virtuosenkarriere, die genau jetzt emporfliegt. <h3>\r\nWir haben ihm fünf Fragen gestellt.<\/h3><b> Erzähl uns von Deiner Berufung: Warum hast Du mit dem Klavier begonnen?<\/b><BR \/>Paul Herbst: Es war reiner Zufall. Mein Vater wollte Klavier lernen und kaufte ein Wandklavier. Ich war noch im Kindergarten und begann nebenbei spontan, drauf zu klimpern. Und so fing's an. Ich hatte ein Jahr lang Privatunterricht und begann dann gleichzeitig mit Schule und Musikschule. Erst vor drei Jahren, nachdem ich die Goldene Note beim Nachwuchspreis des ORF in Wien gewonnen hatte, entschied ich, daraus etwas Seriöses zu machen und versuchte ich die Aufnahme am Konservatorium, was gelang.<BR \/><BR \/><b>Wer sucht die neuen Stücke aus? Deine Klavierlehrerin oder Du selbst? Und nach welchen Kriterien?<\/b><BR \/>Herbst: Schlussendlich bekomme ich nur Empfehlungen von meinen Lehrern und Lehrerinnen innen. Wichtig ist mir auf jeden Fall der Kontrast zwischen unterschiedlichen Epochen und Stilen. Wenn ich unter Zeitdruck stehe, greife ich lieber auf bewährte Autoren. Im Sommer oder wenn ich schulfrei habe und mich vollständig meinem Instrument widmen kann, breche ich dann auf Entdeckungsreise zu neuen Repertorien auf. Auch spielen zuletzt Pflichtstücke für Wettbewerbe eine Rolle.<BR \/><BR \/><b>Und wie schätzt Du Deine Stärken ein?<\/b><BR \/>Herbst: Ich glaube, das Auswendiglernen ist eine meiner Stärken. Auch dann, wenn mein Kopf aus welchem Grund auch immer nicht mehr mitmacht, helfen mir die Finger, indem sie einfach weiterspielen.<BR \/><BR \/><b> Wie malst Du Dir die Schwierigkeiten Deines zukünftigen Berufs aus: Wettbewerbsstress? Anstrengende Tourneen? Machenschaften neidischer Kollegen oder Musikerinnen? Stress mit den Agenten? Heimweh? Angst vor einem unsteten, rastlosen Leben?<\/b><BR \/>Herbst: Die Schwierigkeit, überhaupt dorthin zu kommen, ist die einzige, die ich zurzeit kenne. Ich werde einmal dankbar sein, mich mit diesen Schwierigkeiten auseinandersetzen zu dürfen!<BR \/><BR \/><b>Zum Schluss eine persönliche Frage über Deine Gegenwart: Kannst Du Dir überhaupt Freizeit gönnen und wenn nicht, vermisst Du das?<\/b><BR \/>Herbst: Klarerweise habe ich nicht jeden Tag Lust, vier Stunden Klavier zu üben, trotzdem mache ich das immer unaufgefordert und finde das bestenfalls sogar meine bestmögliche Freizeitbeschäftigung. Ansonsten suche ich zum Chillen einen ruhigen Ort in der Natur auf. Man braucht schon viel Ruhe zum Entspannen und Neutanken!<h3>\r\nZur Person<\/h3>Paul Herbst (Jahrgang 2009) begann seine Ausbildung 2016 bei Gertrud Schneider an der Musikschule Eppan. Seit 2024 studiert er am Monteverdi-Konservatorium Bozen bei Bruna Pulini, seit 2026 begleitet ihn zudem Andrea Bonatta in seiner künstlerischen Weiterentwicklung. Er hat bereits 6 Klavierwettbewerbe mit Gold bestritten, so 2024 bei Prima la musica österreichweit, 2025 in Sestri Levante (GE), Verona, Aachen, S. Donà di Piave (VE), 2026 in Livorno. Zu seinen prestigeträchtigsten Auftritten gehören 2025 ein Solistenkonzert in Santiago de Compostela mit den Galizischen Philharmonikern und ein Recital 2026 im Bösendorfer-Salon im Wiener Musikverein.<h3>\r\nLetzte Termine der Konzertreihe WeinKlänge:<\/h3>30.10., 18.30, David Frank & Marc Perin, Vineumkeller Girlan; <BR \/>6.11., 17.30, DueDi- Fuori, Ansitz Windegg Kaltern.