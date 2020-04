Conte im Interview: Schulen sollen erst im September wieder öffnen

Wegen der Coronavirus-Pandemie bleiben die Schulen in Italien bis zu den Sommerferien geschlossen und öffnen im September wieder. Was schon länger als sicher gilt, aber noch nie offiziell bestätigt wurde, sagte jetzt auch Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem Interview in der Zeitung „La Repubblica“ vom Sonntag. Auf ein Schreiben aus Rom warte man diesbezüglich in Südtirol allerdings immer noch.