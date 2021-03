Hochwald, Curon & Co: Südtirol förderte im Corona-Jahr 20 Filmprojekte

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Von der subventionierten Filmbranche profitieren Südtiroler Unternehmen, insbesondere Dienstleister. Die geförderten Filmprojekte generieren 163 Drehtage und einen Südtirol-Effekt von rund 6,5 Millionen Euro, das heißt, mehr als die Hälfte der ausgeschütteten Wirtschaftsförderung kommen als Einnahmen wieder zurück“, betont Landesrat Philipp Achammer, der am Dienstag der Landesregierung den Bericht über die Landesfilmförderung 2020 vorgelegt hat. Der Landesrat verweist darauf, dass auch im pandemiebedingt schwierigen Jahr 2020 von Südtirol geförderte Filme auf internationalen und heimischen Festivals präsent und erfolgreich waren.Bekanntlich hatte die Landesregierung die Abwicklung der Filmförderung an IDM Südtirol zum Jahresbeginn 2020 übertragen. „Mit dieser Übertragung von Zuständigkeiten haben wir das Förderverfahren klar geregelt und beschleunigt“, sagt Landesrat Achammer, „nun hat uns IDM beziehungsweise die 'Film Fund & Commission' den jährlichen Rechenschaftsbericht vorgelegt und die Förderungen öffentlich gemacht.“ Demnach wurden im ersten Förderzyklus (Einreichtermin 28. Jänner) sieben von 17 eingereichten Projekten gefördert, im zweiten (Einreichtermin 3. Juni) waren es vier von neun und im dritten (Einreichtermin 22. September) waren es neun von 15.Der Landesrat erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Landesregierung anfangs des Jahres die Förderrichtlinien angepasst und aktualisiert hatte. Dabei wurde eine zusätzliche Förderschiene für Kurzfilme und Kurzform-Serien eingeführt. Nachhaltigkeit und Chancengerechtigkeit wurden als Förderkriterien festgeschrieben.In der Rückblende auf das Jahr 2020 war Südtirols Filmförderung anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens Thema bei den Berliner Filmfestspielen. Erstmals waren im Rahmen der Berlinale vier Filme zu sehen, die in Südtirol gedreht beziehungsweise von Südtirol gefördert worden sind. Es handelt sich dabei um den Filmvon Abel Ferrara,von Zelig-Abgängerin Valentina Pedicini, „von Giorgio Diritti undvon Carlo Sironi, ein Film, der jüngst mit dem „European Discovery 2020 - Prix Fipresci“ ausgezeichnet worden ist.Als zweitbeste europäische Film-Location wurde der Reschensee ausgezeichnet, der Hauptdrehort der Netflix-Serie“, die in über 190 Ländern der Welt ausgestrahlt wurde. Hier noch einmal der Trailer.Mit ihrem Debütfilmgewann die Bozner Regisseurin Evi Romen mit dem Pusterer Schauspieler Thomas Prenn in der Hauptrolle auf dem Film Festival Zürich das „Goldene Auge“ für den besten Film. Der Streifen lief zudem auf der Viennale, dem Torino Film Festival und dem hochkarätigen Tallinn Black Nights Festival.Für den wichtigsten italienischen Filmpreis, den, nominiert ist die italienisch-österreichische schwarze Komödie von Giorgio Pasotti, an der das Bozner Produktionsunternehmen Greif Produktion beteiligt ist.Erfolgreich war auchvon Pepe Danquart, der beim Los Angeles Documentary Festival als bester internationaler Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde.Weitere zwei von Südtirol geförderte Filme waren auf dem MIA (Mercato Internazionale dell’Audiovisivo) in Rom vertreten, und zwar die Dokumentationund die Abenteuerserievon Lorenzo Puntoni.Auch in diesem Jahr 2021 wird trotz Corona mit Unterstützung des Landes weitergedreht: im April am Film „Amate sponde“, im Juli an den Filmen „Herzogpark“ und „Personal“. Im Sommer und Herbst wird für „Das fliegende Klassenzimmer“ gedreht und Anfang Mai wechselt das Set des Filmprojekts „Sisters“ mit Victoria Isabelle Engelmayer und Neil McGarryvon von Litauen nach Südtirol.Auf Festivals präsent sind oder waren 2021 der Film „Human Factors“ des Südtirolers Ronny Trocker (Berlinale 2021), die Serie „Wild Republic“ von Markus Goller und Lennart Ruff (European Film Market EFM in Berlin), „The Red House“ von Francesco Catarinolo (Trento Film Festival 2021) und „The man with the answers“ von Stelios Kammitsis (Santa Barbara Film Festival).In Kürze fällt zudem die Entscheidung über den ersten Förderzyklus des laufenden Jahres.

lpa/stol