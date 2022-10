Currywurst Deluxe: Eine rasante Verwechslungskomödie

Panik bei Erna Seppi. Innerhalb 24 Stunden muss sie die heruntergekommene Kneipe „Zum warmen Würstchen“ in ein Edel-Lokal verwandeln. Der Grund: Ihr neureicher Kusin kommt zu Besuch. Damit er ihr Geld für die Kneipe leiht, hatte ihm Erna vor Jahren erzählt, sie betreibe ein Edelrestaurant. So muss nicht nur das Lokal aufgepeppt werden, auch die Angestellten müssen in andere Rolle schlüpfen. Da ist Chaos vorprogrammiert!„Glücklicherweise ist es wieder möglich, ohne Einschränkungen Theater zu spielen. Die Heimatbühne Auer hat eine „geschmackvolle Komödie„ ausgesucht, um so viele Menschen wie möglich endlich wieder zum Lachen zu bringen“, sagt Regisseur Christian Mair. Der Humor stehe definitiv im Mittelpunkt des Stücks. „Ähnlich, wie es bei der bisher erfolgreichsten Produktion Männer haben´s auch nicht leicht war. Vielleicht schaffen wir es, die Zuschauerzahl von 1200 zu toppen. Wir merken, dass die Besucher:innen lieber ins Theater gehen, wenn der Abend lustig wird und das ist nach dieser langen kulturellen Durststrecke auch verständlich. Da wir bereits bei den Proben sehr viel Spaß hatten, verspricht der Abend ein Knaller zu werden! Und das nicht nur, weil eine Mikrowelle in die Luft geht“, schmunzelt Mair.Trotzdem: Ein bisschen den Zeigefinger erheben will das Stück schon auch. „Da es sich um eine Komödie über Schein und Sein der Edelgastronomie handelt, ist der Hintergrund auch eine kleine Kritik an diejenige/n, die so tun, als würden sie sich extrem gut in der Gastronomie auskennen, aber in Wirklichkeit einen „Tavernello„ von einem Spitzenwein nicht unterscheiden können. Oder an die, die auf Sterneköch:innen machen, aber nur den (Tiefkühl)-Gerichten einen “edleren„ Namen geben“, erklärt Christian Mair.Grundlage für das Stück bildet „Kaviar trifft Currywurst“, eine Komödie in drei Akten von Winnie Abel. „Als klar wurde, dass viele Spieler und Spielerinnen bei der Jubiläumsproduktion mitspielen wollten, habe ich den Text adaptiert und einiges umgeschrieben bzw. dazu geschrieben. Natürlich kommt ein wenig Lokalkolorit auch dazu und unsere Sponsoren werden auf subtile Weise auch genannt. Das Restaurant, das im Stück vorkommt ist zwar kein bestehendes Lokal in Auer, aber das ganze Geschehen spielt im Dorf“, verrät Mair.Passend zum Stück können die Zuschauer, die einen Deluxeplatz buchen, an einem Tisch in den ersten Reihen sitzen und nicht nur die Aufführung genießen, sondern auch ein kühles Getränk und eine Currywurt Deluxe. „Gerade, weil es eine Jubiläumsproduktion ist und wir wieder die Möglichkeit haben, zusammen an einem Tisch zu sitzen, haben wir uns diesen Gag ausgedacht, die ersten Reihen als Weiterführung des Bühnenbildes/Restaurants zu sehen, wo das Publikum die berühmte Currywurst Deluxe verkosten kann.“07., 08., 14. und. 15.10. um 20 Uhr, 09. und 16.10. um 18 Uhr (Reservierungen Mo – Fr unter 334/7060612 - auch WhatsApp)Aula Magna Auer