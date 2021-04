Das Heilig-Grab-Kirchlein bei Sandhof des Andreas Hofer

Ein mehr als 300 Jahre altes Kleinod, in dem es um das Leiden und Sterben Jesu Christi geht, befindet sich am Sandhof in St. Leonhard. Errichtet wurde das Heilig-Grab-Kirchlein im Jahr1689 von Kaspar Hofer.