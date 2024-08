Das Mega-Comeback: Oasis sind wieder da

Mit diesem Post hatten die Brüder Gallagher im Netz für heiße Diskussionen gesorgt: Nun ist die Bedeutung klar. - Foto: © ANSA / X / Noel Gallagher (@NoelGallagh

Insgesamt sind 14 Konzerte geplant, den Auftakt macht ein Auftritt in Cardiff am 4. Juli. Auch in Manchester, London, Edinburgh und Dublin werden Oasis zu erleben sein. Mit Liedern wie „Wonderwall“, „Don't Look Back in Anger“ und „Supersonic“ prägte die Band aus Manchester die 1990er-Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte.Mit „Definitely Maybe“ stand vor 30 Jahren das erste Album von Oasis in den Läden. Das zweite Album „(What's The Story) Morning Glory?“ von 1995 gehört bis heute zu den bestverkauften Platten in Großbritannien . Die Brüder machten aber auch mit Streitigkeiten und Skandalen Schlagzeilen, vor allem Frontmann Liam Gallagher.Im Sommer 2009 kündigte Noel Gallagher nach langem Streit an, er werde aus der Band aussteigen.Die Brüder setzten ihre Karrieren getrennt fort. Immer wieder gab es Spekulationen über ein Comeback. In den vergangenen Tagen verdichteten sich Hinweise, dass Noel (57) und Liam (51) wieder zusammen auftreten könnten.