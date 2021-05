Das „Theater im Hof“ startet am 6. Mai

Mit einem bewussten Programm für die Lachmuskeln gibt es Clownerie vom Feinsten, Figurentheater, Musik und Zeichentrick, Märchen und vieles mehr bis fast Ende Juni.Ein Angebot im Juli und eines im August wird sogar in einem Garten neben dem Theater im Freien angeboten. Und wenn es regnet, finden die Aufführungen eben im Theater statt.Trotz der strengen Corona-Regelungen öffnet das Kindertheater in Bozen wieder seine Tore: Ältere Leute seien voraussichtlich geimpft, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren können ohnehin ins Theater und die älteren Kinder seien wegen der Schulbesuche getestet, heißt es in der Aussendung.Für die Oberschulen werden Ende Mai die „Klassiker“ nachgeholt. Es sind noch einige Tage nicht belegt. Die Stücke können notfalls auch im Freien gespielt werden.Auf alle Fälle sei es ratsam, Plätze zu reservieren, da nur 25-30 Zuschauer an den Veranstaltungen teilnehmen dürfen.Das Team des „Theater im Hof“ bedankt sich bei allen Subventionsgebern und Sponsoren für die äußerst wichtige Unterstützung während dieses Krisenjahres.

stol/mai