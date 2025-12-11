<BR \/> Mit diesem Schritt startet die Baustellenphase, die auf einer gemeinsamen Planungsarbeit der vergangenen Monate zwischen Verwaltung, Planern und künftigen Nutzerinnen und Nutzern basiert.<BR \/><h3>\r\n„Beitrag zur kulturellen Entwicklung der Stadt“ <\/h3>\r\n„Mit der Schlüsselübergabe beginnt das neue Bibliotheksprojekt in Bozen, das die Bibliotheksinfrastruktur stärkt und einen Beitrag zur kulturellen Entwicklung der Stadt leistet“, sagte Christian Bianchi, Landesrat für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster. Im Zuge der Schlüsselübergabe dankte der Landesrat der von CMB geführten Bietergemeinschaft und allen beteiligten Partnerfirmen Atzwanger AG, Schmidhammer GmbH, Stahlbau Pichler GmbH, Costruzioni Repetto S.r.l. und Elpo GmbH sowie den technischen Mitarbeitenden des Landes.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248963_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nPhase 1: „Strip-Out“ <\/h3>\r\nMit der Schlüsselübergabe beginnt Phase Eins mit einer Dauer von 90 Tagen. Der Zeitplan sieht im Dezember den Start des sogenannten Strip-Out vor, also die Entfernung nicht tragender Bauteile vor den Abbrucharbeiten. Im Januar folgen erste Tätigkeiten im Außenbereich, darunter die Installation der Baustellenzäune, die Definition der Logistikflächen, der Wegeführung und der Basisbereiche. Im Februar beginnen die ersten kontrollierten Abbrüche.<BR \/><BR \/>Im Frühjahr starten die eigentlichen strukturellen Arbeiten: Aushub, Errichtung der neuen Bauteile, Außenwände, technische Anlagen und abschließend die Ausbauten. Das Projekt wird unter Einsatz der BIM-Methode umgesetzt, um Planung, Bau und Betrieb effizient und transparent zu gestalten. Der Bauzeitenplan erstreckt sich über mehrere Jahre und sieht die Fertigstellung im Jahr 2028 vor.