David Garrett: Welttournee „UNLIMITED LIVE“ auf 2021 verschoben

Auch wenn David Garrett traurig über die Absage der diesjährigen Tournee ist, freut er sich dennoch, dass die neuen Termine schnell bestätigt werden konnten und hofft, die Fans mit fantastischen Konzerten im Jahr 2021 nicht zu enttäuschen:„Ich konnte es kaum erwarten, die Tour in diesem Herbst zu beginnen, daher tut es mir sehr Leid, dass die gesamte Tour auf Grund der Pandemie neu geplant werden musste. Ich freue mich aber sehr, dass nun für alle Konzerte ein Ersatztermin im Herst 2021 gefunden wurde und ich kann es kaum erwarten, in das schöne Italien zurückzukehren und für euch zu spielen. Passt gut auf euch auf und ich hoffe, euch gesund und glücklich bald wiederzusehen!“13.10.2021 Bozen (BZ) Eiswelle15.10.2021 Bologna (BO) Unipol Arena16.10.2021 Genua (GE) RDS Stadium17.10.2021 Assago (MI) Mediolanum Forum19.10.2021 Conegliano Veneto (TV) Zoppas ArenaAlle Konzerte beginnen um 21.00 UhrKartenvorverkauf ab sofort in allen Athesia Buchhandlungen oder online unter www.ticketone.itInformationen:The Showtime Agency GmbHTel. 0473 270256www.showtime-ticket.comwww.facebook.com/Showtime.AgencyBereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

stol