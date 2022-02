Der Mensch Andreas Hofer: Die dunklen Seiten des Tiroler Denkmals

Staunend und ehrfürchtig steht Tirol am heutigen Gedenktag vor dem Denkmal des Freiheitshelden Andreas Hofers. Aber hat der Sandwirt den Platz so hoch oben überhaupt verdient? Und wie war er als Mensch? Neue Antworten auf diese Fragen liefern kürzlich in Innsbruck entdeckte Briefe Andreas Hofer. Der Historiker Andreas Oberhofer hat sie gemeinsam mit dem Schriften-„Entdecker“ Matthias Egger ausgewertet und darüber ein Buch geschrieben.