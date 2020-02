Deutscher Film- und Theaterstar Volker Spengler gestorben

Volker Spengler starb am Samstagvormittag im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie die Nachrichtenagentur dpa aus seinem engen Freundeskreis erfuhr. Spengler wäre am 16. Februar 81 geworden.





Berühmt geworden war der gebürtige Bremer Spengler mit seiner Rolle als Transsexuelle Elvira Weishaupt in dem Film „In einem Jahr mit 13 Monden“ von Rainer Werner Fassbinder (1945-1982).Auch in Fassbinder-Filmen wie „Satansbraten“, „Die Sehnsucht der Veronika Voss“, „Chinesisches Roulette“, „Die dritte Generation“, „Die Ehe der Maria Braun“ sowie in der TV-Miniserie „Berlin Alexanderplatz“ wirkte Spengler mit.

apa