Die 94. Oscars werden in Hollywood verliehen

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Hollywood zum 94. Mal die Oscars verliehen. Nach der Sonderausgabe 2021 kehren die wichtigsten Filmpreise der Welt nun wieder in das legendäre Dolby Theatre am Hollywoodboulevard zurück. Die Corona-Sicherheitsvorkehrungen sind aber weiterhin hoch. Als Favorit mit 12 Nominierungen geht Jane Campions Westerndrama „The Power of the Dog“ in die Nacht der Nächte.