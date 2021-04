Die Festung Franzensfeste öffnet ihre Tore

Die Festung startet im Mai mit einem tollen Programm durch.Am Freitag, 07. Mai macht ein Podiumsgespräch, mit Beginn um 18 Uhr, den Anfang. Unter dem Titel „Eingebunkert oder ausgeklinkt?“ beziehen Experten und Betroffene Stellung und erläutern Hintergründe zum Leben mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen. Was bedeutet Demokratie, in einer Zeit, in der wir das Gefühl haben, andere entscheiden über unseren Alltag? Bergen diese Einschränkungen auch Chancen?Es ist dies eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage politische Bildung.Am Sonntag, 16. Mai findet der Internationale Museumstag mit einem bunten Programm zum Motto „Museen inspirieren die Zukunft“ statt.Dienstag bis Sonntag: 10:00 – 18:00 UhrAm 29. und 30 April: 10:00 – 16:00 Uhr

