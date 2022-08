Die Jagd auf den goldenen Löwen Die Jagd auf den goldenen Löwen

Das Filmjahr beginnt traditionell im Herbst. Am Beginn der Festivalsaison steht das älteste Filmfestival der Welt, die Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. In den vergangenen Jahren hat sich die Filmschau am Lido von Venedig auch zur wichtigen Startrampe für die amerikanische Filmindustrie gemausert. + von Marian Wilhelm aus Venedig