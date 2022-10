Blasmusik: Die Villnösser sind Bundessieger

Wenn man die besten Musikkapellen in Südtirol aufzählt, dann kommt man seit Jahrzehnten nicht an der Musikkapelle Villnöß vorbei. Seit 2014 wird die Kapelle vom Osttiroler Hans Pircher dirigiert. Trotz der kurzen und wegen der Corona-Nachwehen nicht ganz einfachen Vorbereitungszeit hat die Kapelle die Einladung des Verbandes Südtiroler Musikkapellen (VSM) und die Herausforderung der Stufe D (schwierige Literatur) angenommen, für Südtirol zum Blasorchesterwettbewerb an den Ossiacher See zu fahren.Nachdem sich am Vormittag die ersten 4 Kapellen der Jury gestellt hatten, eröffneten die Südtiroler Gäste den Wettbewerb am Nachmittag mit dem Pflichtstück „Hounds of Spring“ von Alfred Reed und der kurzen, 2-sätzigen Symphonie „Give Us This Day“ von David Maslanka als Selbstwahlstück.Den Vorsitz der internationalen Fachjury führte der Österreichische Bundeskapellmeister Helmut Schmid. Ihm zur Seite standen der Schweizer Dirigent Blaise Héritier, der italienische Dirigent und Komponist Marco Somadossi, der aus Argentinien stammende Dirigent Miguel Etchegoncelay sowie die bekannte österreichische Sängerin, Songwriterin und Vocalcoach Monika Ballwein.Es sei für sie eine Ehre gewesen, Südtirol bei diesem Wettbewerb zu vertreten, obwohl sie mit keinen großen Erwartungen nach Kärnten gefahren seien, erklärte Kapellmeister Pircher im Vorfeld. Umso mehr freute er sich mit Obmann Christof Petriffer und den Musikantinnen und Musikanten über den „Bundessieg“ vor der Stadtmusik Salzburg (91,88 Punkte) und der Musikkapelle Groß St. Florian aus der Steiermark (89,98 Punkte). Der 1. Preis beinhaltet eine vom Instrumentenbauer „Buffet Crampon“ gesponserte Orchesterschulung.Als Neuerung wurde erstmals ein Sonderpreis für die beste Interpretation des Einspielstücks, der Polka mazur op. 416 „Lachen, kosen, tanzen“ von Carl Michael Ziehrer, vergeben. Diesen holte sich die Musikkapelle St. Georgen im Attergau aus Oberösterreich.Detail am Rande: Hans Pircher dirigiert seit 2011 auch die Bürgerkapelle Brixen und hat mit dieser Anfang Juni beim Blasorchesterwettbewerb „Polka, Walzer, Marsch“ in Wien den 2. Platz erspielt (die „Dolomiten“ berichteten).