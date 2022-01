Drei Oscars: US-Liedtexterin Marilyn Bergman ist tot

Das seit 1958 verheiratete Ehepaar wurde vor allem durch Filmmusiken bekannt. Sie waren 16 Mal für einen Oscar nominiert. Die erste Nominierung brachte ihnen auf Anhieb die erste Trophäe ein - für den Song „The Windmills of your Mind“ zu dem Film „Die Thomas Crown Affäre“ (1969). Weitere Oscars folgten für den Song „The Way We Were“ (1973) aus dem Liebesfilm „So wie wir waren“ mit Barbra Streisand and Robert Redford und 1984 für die Liedtexte für den von Streisand inszenierten Film „Yentl“. Das Songschreiber-Duo arbeite dafür mit dem französischen Komponisten Michel Legrand zusammen.Für Streisand schrieben sie auch Hit-Songs wie „Solitary Moon“, „The Same Hello, the Same Goodbye“ oder „That Face“. Weitere Oscar-Nominierungen gab es unter anderem für die Lieder „It Might Be You“ aus „Tootsie“, „If we were in Love“ aus „Geliebter Giorgio“ und zuletzt 1996 für den Song „Moonlight“ aus der Filmkomödie „Sabrina“.

apa