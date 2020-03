Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Wie Theiner gegenüber STOL erzählt, habe er das Stück in einer nachdenklichen Stunde zu Hause komponiert, spontan aufgenommen und einzig und allein an seine Lieben verschickt.Der Song kam aber dermaßen gut an und hat die Menschen so tief berührt, dass er dachte, er soll für alle sein. Hier bitte, Vorhang auf!Der Text zum Lied von Christian Theiner hier noch mal zum Mitsingen:Es ist nicht lange her,wir tanzten im Regen, spazierten durch die Stadt.Wir trafen uns zum Lebenmit Freunden geredet, gemeinsam gelacht.Die Zeit scheint still zu steh’nund niemand weiß genau, wie es weitergeht.Die Ängste und Sorgen, die uns plagenund all die offenen Fragen.Wir halten jetzt zusammen,denn nur gemeinsam sind wir stark.Ganz egal welche Farbe welches Land,wir sind stärker mit Liebe und Verstand.Vielleicht will Gott uns nur daran erinnern,uns ermahnen, damit wir uns besinnennicht so egoistisch zu sein und zu verzeih’n,du bist nicht allein, es kommt Sonnenschein.Wir werden wieder klein und stillund erinnern uns an das Gefühlder Geborgenheit und der Sicherheit,die uns jetzt so fehlen in dieser Zeit.Egal welche Farbe welches Land,die Zeit ist nur geliehen.Mit Liebe und Verstand können wir stärker seinund verzeih’n, dann sind wir frei.Vielleicht will Gott uns nur daran erinnern,uns ermahnen, damit wir uns besinnennicht so egoistisch zu sein....Text von Christian Theiner

