„Für mich ist es gerade eine sehr spannende Zeit, die ich voll auskosten möchte“, sagt Sophia Heiss und blickt auf die Ereignisse seit ihrer Kür zur „Zett“-Miss Südtirol im Meraner Kursaal zurück. Dieser 25. Oktober 2025 hatte ihr Leben einschneidend verändert und in ein Vorher und ein Nachher geteilt. Vorher, da war die Schule mitsamt bestandener Matura, der Job in der Pizzeria, das junge Glück einer frischen Liebe, das ungezwungene Leben einer Teenagerin eben. Alles ging ohne großes Trara seinen Lauf. Nachher, mit dem Miss-Krönchen auf dem Kopf, war sie über Nacht plötzlich im ganzen Land bekannt. „Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert, denn es ging ja alles unglaublich schnell“, erinnert sie sich.<BR \/><BR \/>Das Porträt von Sophia Heiss lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/>Weitere Themen im Heft: Das soziale Projekt „Essen in der Nachbarschaft“ steht in den Startlöchern. Die EU plant ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren. Theresa Steger Mayr war eine Pionierin des Südtiroler Fremdenverkehrs. Leichte, frische Gerichte zaubern den Sommer in den Teller.