Ellen Pompeo steigt bei Grey's Anatomy aus

Pompeo ist seit der ersten Staffel 2005 dabei und war immer Dreh- und Angelpunkt der Serie. Ihr Dauerschwarm Dr. Derek Shepherd mit dem Spitznamen „McDreamy“ (Patrick Dempsey) war bereits in der elften Staffel aus der Serie verschwunden. In der in den USA aktuell laufenden 19. Staffel ist Pompeo nur in 8 der mehr als 20 Folgen zu sehen.Jetzt ist der Fortbestand ungewiss. Fans des Formats haben aber Anlass für einen Hoffnungsschimmer. Denn: „Die Show muss weitergehen und ich komme auf jeden Fall zu einem Besuch zurück“, schrieb Pompeo.