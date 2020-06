Schuljahr 2020/21: Endgültige Schulranglisten veröffentlicht

Nach Genehmigung der endgültigen Landesranglisten und Schulranglisten für das kommende Schuljahr 2020/21 hat das für Lehrpersonal zuständige Amt der Abteilung Bildungsverwaltung in der Deutschen Bildungsdirektion am Freitag diese Ranglisten veröffentlicht. Damit wurden die Ranglisten so früh wie noch nie veröffentlicht, wovon die weitere Planungsarbeit profitieren wird.Einzusehen sind die Ranglisten an der Anschlagtafel der Bildungsdirektion und im Internet auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion.

lpa