Endlich wieder singen und musizieren

Eigentlich haben die Chöre jetzt Sommerpause. Eigentlich – denn heuer ist alles anders. Nach einer so langen Zeit ohne gemeinsames Singen und Proben ist die Freude über die Lockerungen so groß, dass einige Chöre trotzdem zusammenkommen. Auch bei den Musikkapellen stellt man sich auf die Lockerungen ein – hofft aber auf einen „richtigen“ Neustart im Herbst. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.