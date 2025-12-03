Die Handlung beschreibt die Verwandlung der Sirene Partenope, die Verlust, Metamorphose und Wiedergeburt erlebt und schließlich als kosmische Figur für Freiheit und Opferbereitschaft dargestellt wird, berichtete die Stiftung Morricone, die den Nachlass des Filmmusikkomponisten und Oscarpreisträgers verwaltet. Die Musik verbindet historische und moderne Instrumente - von Blockflöten über neapolitanische Perkussion bis zu Harfen und Tuben - und schafft eine Klangwelt zwischen mythologischer Tradition und zeitgenössischem Bezug zur Stadt Neapel.<BR \/><BR \/>„Dieses Werk wird nun nach fast 30 Jahren erstmals aufgeführt. Als Verlag hielten wir es für den richtigen Zeitpunkt, die Oper auf die Bühne zu bringen. Das Teatro di San Carlo hat das Projekt unterstützt“, sagte Caterina Caselli, Eigentümerin des Musikverlags SZ Sugar, der die Oper produziert. „Die Oper bezeugt die ganze Fülle des Meisters Morricone: Sie repräsentiert die Essenz seines kreativen Universums. Das Projekt entstand aus dem Wunsch, Morricones Musik zu würdigen und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, betonte Caselli.<BR \/><BR \/>Ennio Morricone komponierte über 500 Soundtracks für Kino und Fernsehen, sowie mehr als 100 Musikwerke. Zu den Highlights gehören seine Partituren für „Cinema Paradiso“, „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Die Unbestechlichen“, „Frantic“, „Bugsy“ und„The Hateful Eight“. Am 6. Juli 2020 verstarb die Legende im Alter von 91 Jahren in ihrer Heimatstadt Rom.<BR \/><BR \/>Übrigens: Am Montag, 8. Dezember, gastiert das Ensemble Symphony Orchestra unter der Leitung von Giacomo Loprieno mit seinem neuen Programm „Alla scoperta di Morricone“ im Kursaal Meran. Die Hommage an den unvergessenen Maestro Ennio Morricone vereint weltbekannte Klassiker wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Cinema Paradiso“ oder „Es war einmal in Amerika“ mit weniger bekannten, aber ebenso eindrucksvollen Werken wie „Die Unbestechlichen“ oder „La Califfa“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/musik\/alla-scoperta-di-morricone-das-ensemble-symphony-orchestra-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>