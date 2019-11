Eros Ramazzotti kommt mit „Vita Ce N’è“ World Tour nach Bozen

Seit den 1990ern ist der Römer aus Cinecittà mit Hits wie „Cose della vita“, „Più bella cosa“ (natürlich auch in der Duett-Version mit Tina Turner!), „Quanto amore sei“, „Un’emozione per sempre“ oder „Se bastasse una canzone“ einer der erfolgreichsten Künstler.





Ramazzotti verkaufte in seiner Laufbahn mehr als 50 Millionen Alben und erhielt weltweit um die 150 Platinplatten . Mit seiner nasalen Stimme als charakteristischem Merkmal und einer unglaublich musikalischen Wandlungsfähigkeit hat er sich in die Herzen von Millionen Fans gespielt und ist bis heute eine Ausnahmeerscheinung.Der Meister des romantischen Pop hat in seiner Laufbahn aber auch immer wieder bewiesen, dass er Rocker sein kann und bei seinen Duetten mit berühmten Kollegen von Andrea Boccelli und Luciano Pavarotti über Ricky Martin und Carlos Santana bis hin zu Anastacia und Nicole Scherzinger seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt.Vor allem aber live ist Ramazzotti ein Vulkan und reißt jeden mit seiner großen Show und seiner wahnsinnigen Bühnenpräsenz mit. Wie gut, dass sich die Südtiroler davon bald selbst überzeugen können – wenn Eros Ramazzotti wieder in Südtirol zu Gast sein und seine Fans mit seiner Stimme, seinem Charme, seiner musikalischen Exzellenz und neuen Liedern von Vita Ce N’è begeistern wird.26. November, 21 Uhr, Bozner EiswelleIn allen Athesia BuchhandlungenMeran: Non Stop MusicBozen: BazarOnline-Ticket: www.ticketone.itTel. 0473 270256www.showtime-ticket.comwww.facebook.com/Showtime.Agency

