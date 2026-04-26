Vom 20. bis zum 26. April war Linz mit den European Brass Band Championships 2026 das internationale Zentrum der Brass-Band-Szene. <BR \/><BR \/>In einem hochkarätig besetzten Wettbewerb im renommierten Brucknerhaus setzte sich schließlich die Brass Band Wipptal unter der musikalischen Leitung von Patrick Gruber mit stolzen 91 Punkten gegen die Konkurrenz aus Frankreich (Musicalis Algrange) und Polen (Pacholski Polish Brass Band) durch. <BR \/><BR \/>Ein großer Erfolg für die Südtiroler Musiker. Sie kehren nun als Europameister nach Hause zurück. Die Wipptaler Brass-Band bedankte sich in einer Mitteilung auch bei den Sponsoren und Fans für die Unterstützung.