Europeade: Volkstanzgruppe St.Ulrich vertritt die ladinische Sprachgruppe

Foto: © privat

In den vergangenen Jahren sind durch die Teilnahme an schon vergangenen Europeaden viele Freundschaften zwischen den Teilnehmenden entstanden und es hat sich eine starke Gemeinschaft gebildet, die jedes Jahr wächst, heißt es in einer Aussendung der Volkstanzgruppe St. Ulrich.Durch die Teilnahme der Volkstanzgruppe St. Ulrich konnten die traditionellen Tänze und ganz besonders die Grödner Tracht, in welcher getanzt wurde, präsentiert werden, welche unter den vielen verschiedenen traditionellen Trachten hervorstach. So konnten die Volksgruppen anderer europäischer Länder, sowie die Stadtbewohner von Klaipeda die grödner Tradition kennenlernen. Auch die grödner Tänzer durften Zahlreiches erfahren und ausprobieren. Vor allem das Kennenlernen und Tanzen neuer Tänze machte Spaß und bereicherte das tänzerische Wissen.Die nächste Europeade wird 2023 in Gotha, einer Stadt in Thüringen, Deutschland stattfinden und 2024 in Kielce in Polen, wobei sich die Volkstanzgruppe St. Ulrich auf bekannte und neue Gesichter freut.