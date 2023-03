Everything Everywhere als großer Gewinner der 95. Oscars

4 Oscars für „Im Westen nichts Neues“

Neben der Königskategorie erhielt die Produktion auch den Regieoscar und Michelle Yeoh die Ehrung als Hauptdarstellerin. Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis konnten dabei die beiden Nebenrollenkategorien für sich entscheiden, womit „Everything Everywhere All at Once“ letztlich 3 der 4 Darstellersparten dominierte.Lediglich bei den männlichen Hauptdarstellern, wo die Komödie nicht nominiert war, setzte sich Brendan Fraser durch. Der 54-Jährige wurde für seine Comebackrolle in Darren Aronofskys Theateradaption „The Whale“ ausgezeichnet, in der er einen sterbenden, adipösen Hochschullehrer spielt.„Everything Everywhere All at Once“ indes holte sich auch die Sparten Originaldrehbuch und Schnitt. Ein großer Verlierer des Abends ist die irische Parabel „The Banshees of Inisherin“, die keine ihrer neun Nominierungen in eine Statuette umsetzen konnte.Durchaus zufrieden sein können hingegen die Macher des deutschen Antikriegsdramas „Im Westen nichts Neues“, das ebenfalls neunfach nominiert war und 4 Trophäen nach Europa zurücknimmt. Neben der Kamera, der Musik und dem Produktionsdesign gehörte dazu auch die Ehrung als bester internationaler Film. „Ohne dich wäre niemand von uns hier“, zollte Regisseur Edward Berger seinem Wiener Hauptdarsteller Felix Kammerer Respekt, der zur Würdigung mit auf die Bühne des altehrwürdigen Dolby Theatres gekommen war.