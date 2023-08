Exorzist -Regisseur William Friedkin gestorben

„Proben sind für Weichlinge“

Kinogänger fielen in Ohnmacht, andere übergaben sich: So schauerlich waren die Szenen, in denen 2 Priester versuchen, der kleinen Regan, gespielt von Linda Blair, den Teufel aus dem Körper zu treiben. William Friedkin war 1973 das Regie-Talent hinter dem Okkultschocker.„Der Exorzist“ war bei der Oscar-Verleihung 1974 für 10 Trophäen nominiert, darunter für Regie und die Schauspielerinnen Linda Blair und Ellen Burstyn. Zum ersten Mal überhaupt hatte ein Horrorfilm auch Chancen in der Top-Sparte „Bester Film“. Am Ende holte „Der Exorzist“ die Oscars für das beste Drehbuch und den besten Ton.In Hollywood war Friedkin da bereits auf Erfolgskurs. 2 Jahre zuvor, gerade 36 Jahre alt, triumphierte der Newcomer auf der Oscar-Bühne. Für den packenden Drogen-Thriller „The French Connection - Brennpunkt Brooklyn“ nahm er 1972 den Regie-Oscar entgegen.Friedkin gab sich gerne als kompromissloser Filmemacher aus, der Extreme liebte und Höhen und Tiefen im Filmgeschäft überlebte. Er drehe jede Szene nur einmal, trumpfte er in einem Interview in der Doku „Friedkin Uncut“ auf: „Proben sind für Weichlinge.“Der 1935 in Chicago geborene Arbeitersohn verdiente sich bei einem Fernsehsender vom Boten zum Regisseur von TV-Live-Shows hoch. Filmemacher wollte er werden, nachdem er als junger Mann den Orson-Welles-Klassiker „Citizen Kane“ gesehen hatte. Bereits sein erster Dokumentarfilm über einen zum Tode verurteilten Mann gewann 1962 einen Festival-Preis. Mit dem Musikfilm „Good Times“ über das Pop-Duo Sonny und Cher gab er 1967 sein Hollywood-Debüt.In den 1970er-Jahren war er 2 Jahre mit der französischen Schauspielerin Jeanne Moreau verheiratet. Nach Ehen mit TV-Star Lesley-Anne Down und der Moderatorin Kelly Lange gab er 1991 der Produzentin Sherry Lansing das Jawort. Mit der mächtigen Ex-Chefin des Hollywoodstudios Paramount war er bis zu seinem Tod verheiratet.