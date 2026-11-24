Kulturlandesrat Philipp Achammer unterstrich: „Auch Kunst und Kultur sind Arbeit. Sie machen einen wesentlichen Teil unserer Lebensqualität aus und sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wenn die Kosten steigen, darf nicht ausgerechnet bei der künstlerischen Arbeit zuerst gespart werden, denn: faire Bezahlung ist kein Entgegenkommen, sondern ein Recht.“<BR \/><BR \/>Der Landesrat für Italienische Kultur Marco Galateo führte weiter aus: „Wer professionell in der Kultur arbeitet, muss davon leben können. Mit dem Fair-Pay-Bündnis haben die drei Kulturabteilungen ihre Zusammenarbeit bereits gestärkt. Darauf wollen wir aufbauen und von guten Beispielen aus anderen Teilen Italiens und dem Ausland lernen.“<BR \/><BR \/>In Vertretung von Landesrat Daniel Alfreider hielt Ressortdirektor André Comploi die Wichtigkeit des Bündnisses für die ladinische Kulturszene fest: „Das Ehrenamt trägt unser Kulturleben, und zugleich muss sich die Wertschätzung für professionelle Kulturarbeit auch im Honorar zeigen – denn Kunst hat ihren Wert und auch ihren Preis.“<BR \/><BR \/>Regionalassessor Angelo Gennaccaro sicherte dem Fair-Pay-Bündnis die volle Unterstützung der Region Trentino-Südtirol zu. Auch für die Gemeinden sei faire Bezahlung im Kulturbereich ein wichtiges Anliegen, betonte Dominik Oberstaller, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbands. In allen 116 Gemeinden gebe es ein vielfältiges Kulturangebot. Die Fülle und Qualität der Veranstaltungen seien für ein kleines Land wie Südtirol bemerkenswert. Dieses kulturelle Leben sei eine tragende Säule des Landes und ein Reichtum, den es zu bewahren gelte.<BR \/><BR \/>Mirijam Heiler, freischaffende Künstlerin und Vorstandsmitglied des Südtiroler Künstlerbundes, sagte, eine lebendige und echte Kunstszene werde durch Fair Pay sichtbar gemacht. Für sie sei es ein wichtiger Schritt hin zu einem regelmäßigen Einkommen für die Kunst- und Kulturszene.<BR \/><BR \/>Die Leiterin des Theaters in der Altstadt (TidA) in Meran, freischaffende Schauspielerin und Regisseurin Johanna Porcheddu hob hervor: „Künste und Theater sind die letzten Archipele, die nicht von der KI ersetzt werden können - der künstlerische Ausdruck ist so alt wie der Mensch selbst und somit unverzichtbar.“