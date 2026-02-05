Die feierliche Eröffnung erfolgt erst am 19. Februar - seinem Geburtstag. Bis dahin ist die Falco Privatstiftung darum bemüht, nicht zu viel über die Gedenkstätte nach außen dringen zu lassen. Nur so viel: Sie sei „Falco entsprechend“ und aus Marmor, hieß es gegenüber der APA.<BR \/><BR \/>Fertig gestellt wurde die Gedenkstätte bereits vor wenigen Tagen. Zu den Feierlichkeiten werden laut einer Aussendung Ehrengäste, Zeitzeugen, Wegbegleiter und Freunde Falcos bzw. Johann Hölzels, wie er bürgerlich hieß, erwartet. <BR \/><BR \/>Die Gedenkstätte soll „Falcos außergewöhnliches künstlerisches Vermächtnis über Länder- und Sprachgrenzen hinweg sichtbar machen“ und seine „internationale Bedeutung nachhaltig unterstreichen“, betonte die Falco Privatstiftung.