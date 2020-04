Felix Mitterers Märzengrund wird verfilmt

Darunter findet sich mit der Komödie „Griechenland“ auch das neueste Projekt von Regisseurin Eva Spreitzhofer, die dafür den Kabarettist Thomas Stipsits in den Süden schickt, der auch gleich das Drehbuch zu dem Stoff verfasst hat. Dramatischer geht es da in den beiden ebenfalls geförderten Spielfilmen von Peter Keglevic und Christ Kraus zu. Keglevic adaptiert August Schmölzers Roman „Der Totengräber im Buchsbaum“ über einen ehemaligen Kriegsberichterstatter, der mit einer schrecklichen Mordserie konfrontiert wird. Kraus setzt indes mit „15 Jahre“ das Erfolgsdrama „Vier Minuten“ fort, wobei Hannah Herzsprung wieder die Rolle der Pianistin Jenny übernimmt.Unter den Dokumentarfilmprojekten sticht der Fokus auf starke weibliche Figuren heraus, wenn Sabine Derflinger nach ihrem jüngsten Projekt „Die Dohnal“ sich nun der legendären deutschen Feministin „Alice Schwarzer“ nähert, während Claudia Müller Nobelpreisträgerin „Elfriede Jelinek“ ins Zentrum ihres Projekts rückt. Und schließlich porträtiert das Regieduo Tizza Covi und Rainer Frimmel in „Vera“ die erfolglose italienische Schauspielerin Vera Gemma.Und schließlich widmet sich Ruth Beckermann nach der österreichischen Geschichte mit „Waldheims Walzer“ nun Afrika, konkret Äthiopien. In „Der Andere – Notizen zu einer Parabel der Macht“ spürt die Filmemacherin dem Blick des Anderen und den Strukturen der Macht nach, wobei ihr Ryszard Kapuscinskis Buch „König der Könige“ als Inspiration dienen.

apa